Diese Faust knackt selbst die härtesten Melonen

Dieser Abend wird den Besuchern des Moonlight Shoppings in Mittersill mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben. Trotz lauem Sommerabend traten einige etwas durchnässt den Heimweg an. Denn Muhamed Kahrimanovic holte am Freitag einen spritzigen Weltrekord. Mit den bloßen Händen zertrümmerte der Taekwondo-Spezialist 94 Bierdosen in einer Minute und machte seinem Künstlernamen „Hammerhand“ alle Ehre. „Meiner Hand geht es prima“, sagte der Rekordjäger, der in der Vergangenheit auch vor Kokosnüssen, Baseballschlägern und Betonplatten nicht Halt machte, nach seiner spektakulären Show.