Innsbruckerin (63) fiel auf Betrügerin hinein

Am Freitag gegen 14.20 Uhr wurde eine 63-Jährige in Innsbruck von einer Frau telefonisch kontaktiert. Die Unbekannte teilte mit, dass die Einheimische einen fünfstelligen Euro-Betrag gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie jedoch zuerst zwei Prepaid Karten kaufen und die dazugehörigen Codes telefonisch durchgeben. „Die 63-Jährige tat, was ihr die unbekannte Täterin aufgetragen hatte“, heißt es von Seiten der Polizei. Danach war die Betrügerin nicht mehr erreichbar. Auch der versprochene Gewinn wurde nicht ausgezahlt.