Schwerer Autounfall nach Sekundenschlaf in Imst

Der 41-Jährige war am Donnerstag gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Tiroler Bundesstraße im Gemeindegebiet von Imst in südliche Richtung unterwegs. „Nach einem Sekundenschlaf geriet der Lenker über den linken Fahrbahnrand hinaus, stürzte über einen Abhang hinunter, überschlug sich dabei und kam rund 10 bis 15 Meter unterhalb der B 171 in einem Waldstück zum Stillstand“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Lenker und seine 51-jährige Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden von der Rettung erheblich verletzt in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Am Pkw entstand laut Polizei Totalschaden.