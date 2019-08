Kein gutes Zeugnis für Krankenhaus Schladming

Für die steirische Sonderlandtags-Debatte am Montag - drei dringliche Anfragen zum obersteirischen Leitspital - gab es am Freitag unerwartet neues Fakten-Futter: Der Landesrechnungshof prüfte das Diakonissenkrankenhaus Schladming, in einigen Bereichen schnitt es nicht optimal ab. So spricht der RH-Bericht zusammenfassend von rückläufigen Belegungstagen und ständig sinkender Auslastung.