„Money Maker“-Moderator steht vor dem Bankrott

Rüdiger: „Ich will mir aber treu bleiben und auch weiterhin positiv denken“

Bis Redaktionsschluss lag keine Stellungnahme des besagten Unternehmens vor. Rüdiger will sich trotz der schwierigen Situation selbst treu bleiben. Er denkt positiv und arbeitet weiter an seinem Buchprojekt. Sonntag läuft die letzte Sendung.