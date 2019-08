Floriani-Dienst über Grenzen

Sei es bei den Jahrhunderthochwassern in den Jahren 2002 und 2013, bei der Eiskatastrophe mit Blackout in Slowenien 2014 oder bei der großen Flut in Bosnien-Herzegowina : Die Einheiten des Katastrophenhilfsdienstes des Landesfeuerwehrverbandes rückten mit zahlreichen Sondergeräten an, um den Menschen in Not zu helfen. Mit einer Mannschaftsstärke von 5800 Mitgliedern steht der „KHD“ allzeit bereit um im In- und Ausland auch mittel- bis langfristige Einsätze zu meistern.