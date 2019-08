Wiener Wiesn: Ein Highlight jagt das nächste!

Die Wiesn im regenbogenfarbigen Schimmer

Die legendäre Rosa Wiesn-Party ist einer der offiziellen Eröffnungs-Events der Wiener Wiesn 2019. Die herbstliche Party-Szene in Wien bekommt mit Schrillheit und schräger Grazie einen sexy regenbogenfarbigen Schimmer verliehen. Mit den „Bad Powells“ wird die auf der Rosa Wiesn heuer die heißeste Disco-Party Band des Universums so richtig einheizen und rocken. Die Rosa Wiener Wiesn und das Rosa Wiesn Frühschoppen (heuer am 12. Oktober) gibt es seit 2013 und ist nicht nur in der LGBT-Szene heiß begehrt.