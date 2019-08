Vapshot: Gefährlicher neuer Alkohol-Trend in Clubs

Ein gefährlicher neuer Alkohol-Trend hat sich von den USA auf den Weg nach Europa gemacht. Sogenannte Vapshots. Das ist Wodka-Mist, also Nebel, der hochkonzentiert in Ballons gefüllt und damit eingeatmet wird. Der verdampfte Alkohol gelangt so direkt in die Blutbahn, anders, als wenn man ihn in gewohnter weise trinkt. In den Clubs in Großbritannien sind die Vapshots bereits um etwa sechs Euro pro Ballon erhältlich. City4U hat mit Alkoholexperten und Wiener Lokalbesitzern gesprochen, was sie von dem neuen gefährlichen Trend halten und ob das auch in heimischen Clubs vorstellbar wäre.