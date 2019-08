„Migrationspotenzial“ in Afghanistan „erheblich“

„In Europa wieder mehr Geschleppte aufgegriffen“

Zuletzt stieg die Zahl der Geschleppten allerdings wieder an. So „wurden in Europa wieder mehr Geschleppte aufgegriffen als gegenüber 2018“, sagte Tatzgern. Zum Teil seien „sehr gefährliche Schleppungen“ entdeckt worden, bei denen die Migranten in Containern und Lkw versteckt waren. „Es ist daher im nationalen und europaweiten Interesse, nur geregelte Migration nach Europa zu erlauben“, wurde Franz Lang, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, in einer BK-Aussendung zitiert.