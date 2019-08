Rotkreuz-Sanis gaben drei Hunden Sauerstoff-Dosis

Aus den Fenstern einer Wohnung im zweiten Stock des Mehrparteienhause drang am Donnerstagnachmittag Rauch. Die Feuerwehr rückte an, drang in die Wohnung ein, da unklar war, ob jemand in Gefahr ist. Drinnen war zwar kein Mieter, doch die Helfer entdeckten im dichten Rauch drei Hündchen und brachten sie nach draußen.