Pack die Badehose ein - und den Regenschirm!

„Wasserratten“ haben befürchtet, dass der Sommer wettertechnisch endgültig vorbei ist. Entwarnung: Die Badesachen müssen noch nicht in die hinterste Schublade verschwinden – denn am morgigen Samstag wird es wieder richtig heiß! „Am Wochenende kann es bis zu 30 Grad geben – oder sogar darüber“, kündigt Wetterexperte Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) an.