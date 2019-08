„Glücksspielgesetz hat noch große Lücken“

30 Euro Beute

Ein 42-Jähriger aus Asten verfolgte die Beschuldigte mehrere Minuten bis zu einem Wettlokal und gab der Polizei telefonisch die Fluchtroute bekannt. Die 41-Jährige konnte wenige Minuten nach der Tat festgenommen werden. 6,40 der insgesamt 30 Euro Beute hatte sie bereits an einem Spielautomaten verspielt. Sie gab an, unter Spielsucht zu leiden und auch schon in Behandlung zu sein: U-Haft.