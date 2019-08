Rohrdorfer beschwichtigt, Bürger nicht überzeugt

Seit in der Schwoich bekannt wurde, dass ein Steinbruch als Asbet-Deponie Verwendung finden soll, gehen die Wogen in der Unterländer Gemeinde hoch. Beruhigung und Vertrauen will nun die Betreiberfirma mit einem überarbeiteten Antrag schaffen. Aus diesem wurden Asbest und weitere Gefahrenstoffe herausgenommen.