Traktor stürzte 40 Meter in steilem Gelände ab

Die Serie an Traktor-Unfällen scheint nicht abzureißen: Ein 51-jähriger Pinzgauer fuhr am Donnerstag in Maria Alm mit seinem Traktor auf einer Forstraße, als das Fahrzeug plötzlich rückwärts zu rollte. Der in Panik geratende Mann verwechselte die Handbremse mit dem Ganghebel. Die Folge: Der Traktor stürzte 40 Meter über eine Böschung und landete in einem Bachbett. Schwer verletzt blieb der 51-Jährige in der Nähe der Absturzstelle liegen.