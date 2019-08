„Buskers-Festival“: Künstler erobern Wiener City

Die Idee der modernen Straßenkunstfestivals entstand vor über einem halben Jahrhundert und konnte sich vor allem innerhalb der letzten zwanzig Jahre global etablieren. Buskers Festivals gibt es mittlerweile von Jahr zu Jahr in über 200 Städten weltweit - so nun auch seit 2011 in Wien. Das Festival stellt Fairness und Solidarität in den Mittelpunkt und legt viel Wert darauf, auch Nachwuchstalenten die Möglichkeit eines Auftritts vor einem großen Publikum zu ermöglichen.