Kaiserskorpion bei Wiener Spielplatz entdeckt

Wie kam das Tier in den Wiener Park?

„Der Kaiserskorpion wurde vermutlich ausgesetzt“, so Wenzl. Laut dem Experten werden diese Tiere gerne auch hierzulande in Terrarien gehalten, da sie relativ anspruchslos in der Pflege sind. Deswegen hat der Skorpion bislang wohl auch überlebt. Die Temperaturen dürften ihm nicht allzu viel ausmachen.