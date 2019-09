Schulstart oder Urlaub: Diese Spiele machen Laune!

In dem fantastischen Kartenspiel Cloud Mine schlüpfen die Spieler in unterschiedliche Rollen. Doch egal, ob Wolkenspäher oder Tagträumer - alle haben dasselbe Ziel: Sie müssen die meisten Wolkenkarten sammeln, um am Ende des Spieles als Sieger hervorzugehen. Das perfekte Spiel um in den Tag hineinzuträumen und die Gedanken schweifen zu lassen!



Ab acht Jahren, für drei bis acht Spieler, Spieldauer circa 30 Minuten