Nordwestbahnhof verwandelt sich in Freilufttheater

Der Nordwestbahnhof in Wien hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Einst ein beliebter Bahnhof, dann eine Schipiste und Lagerhalle. 2022 wir auf diesem Areal ein neuer Stadtteil mit Bildungscampus entstehen. Doch davor gibt es noch etwas Besonderes zu erleben: Ein Stationentheater am Bahnhofsgelände. In „Nordwestpassage“ wird die Welt der Transportgüter vorgestellt, aber auch das Bahnhofsareal selbst. Dabei ist man zu Fuß, mit dem Gabelstapler oder LKW von Station zu Station unterwegs. Die erste der vier Vorstellungen findet am 29. August statt.