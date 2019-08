Letzte Chance auf die besten Airpower-Plätze

300.000 Besucher werden heuer wieder an den beiden Veranstaltungstagen am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg erwartet. Fast alle kommen bei freiem Eintrritt und bei freier Platzwahl in den Genuss der Show. Nur die heiß begehrten „Spotter-Plätze“ für (Hobby-)Fotografen sind limitiert. Die Tickets, die einen eigenen Parkplatz am Gelände und Zutritt zu Zonen mit bestem Blick auf das Fluggeschehen beinhalten sind längst ausverkauft.