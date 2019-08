Betrug: Unbekannter prellt Hotel in Zell am See

In Saalfelden kam es zu einem Kredtitkartenbetrug. Von einem Unbekannten wurde ein Appartement in einem Hotel in Zell am See für eine Woche gebucht. Die Abbuchung von der Kreditkarte des Täters erfolgte am 16. Juli 2019. Danach stornierte der unbekannte Täter teilweise seine Buchung und bat darum den Betrag auf ein anderes Konto zu überweisen. Daraufhin wurde die Rücküberweisung vom Hotel ordnungsgemäß durchgeführt. Drei Tage später meldete sich die Kreditkartenfirma und buchte die Abbuchung vom 16. Juli 2019 zurück. Die Karte war als gestohlen gemeldet. Dem Hotel enstand so ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei rät daher zu äußerster Vorsicht bei Änderungen der Zahlungsverbindung.