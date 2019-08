ELGA behindert Salzburgs Mediziner bei der Arbeit

„Auch bei uns in Salzburg hat die Ausdehnung des ELGA-Teilprojektes e-Medikation auf die Bundesländer Niederösterreich und Wien durch offensichtlich nicht kalkulierte Datenmengen zu erheblichen Einschränkungen geführt.“ Das teilten der Salzburger Ärztekammer-Präsident Karl Forstner und Christoph Fürthauer von der Kurie der niedergelassenen Ärzte am Mittwoch per Rundschreiben allen Medizinern im Lande mit. Damit bestätigen sie einen „Krone“-Bericht vom vergangenen Montag.