So sterben die Bäume: Grau blüht der Beton in Wien

Birgit Hebein hat als neue Vizebürgermeisterin viele Baustellen übernommen. Und so entstand am Mittwoch ein Foto, das im Wien-Wahlkampf wohl noch Verwendung finden wird: die grüne Nummer eins am Steuer eines Baggers. Die Presse war in der Zieglergasse zu einem symbolischen Spatenstich geladen: 24 neue Bäume, Sprühnebel, Trinkbrunnen & Co. sollen das Leben in den Hitzesommern erträglicher machen.