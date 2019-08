Schulstart mit Änderungen für Kinder und Pädagogen

Die Ferien neigen sich dem Ende zu. Im neuen Schuljahr tut sich einiges. So gibt es in den Volksschulen ab dem 2. Semester wieder Ziffernnoten, auch das umstrittene Kopftuchverbot tritt hier in Kraft. Die Kriterien für die Schuleinschreibung werden bundesweit geregelt. Und selbst bei den Lehrgehältern tut sich einiges.