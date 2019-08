Betagte Mieterin (94) aus Brandwohnung gerettet

Einer 94 Jahre alten Frau haben Feuerwehrmänner in der Nacht auf Mittwoch in Wien das Leben gerettet, als die betagte Dame im Zuge eines Zimmerbrandes in höchster Not war. Mit leichten Verletzungen konnte die bettlägerige Frau aus der Wohnung und in Sicherheit gebracht werden. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, das Feuer war rasch gelöscht.