Versuchter Taschenraub: Mann wehrt sich mit Messer

Ein 41-jähriger Halleiner meldete am Dienstag per Notruf, dass soeben ein Mann versucht hatte ihm seine Tasche in Hallein zu entreißen. Die Polizei begann sofort mit der Fahndung. Die Beamten machten schließlich einen 29-jährigen Ungarn in der Nähe des Tatortes ausfindig. Die Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige versucht hatte, die Umhängetasche des 41-Jährigen zu entreißen. Der 41-Jährige verteidigte seine Tasche indem er ein Messer zog. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin. Verletzt wurde niemand. Der 29-Jährige ist nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an.