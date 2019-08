Obertauern testete neuen E-Kinderwagen

Vorgestellt wurde der neue E-Kinderwagen dieser Tage beim „Alles Alm“-Fest in der Tourismushochburg Obertauern. Dort gibt es bereits kinderwagentaugliche Wanderwege - die Steigungen nimmt den Mamas und Papas aber bislang niemand ab. In Kooperation mit der Herstellerfirma Cybex können nun Gäste den „e-PRIAM“ auch in der kommenden Wintersaison testen bzw. bei Partnerbetrieben auf Anfrage ausleihen.