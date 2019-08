Werden psychische Erkrankungen zum Trend?

Depression ist laut Leth eine Diagnose, mit der Menschen sich zumeist gut identifizieren können. Andere Diagnosen mit ähnlichen Symptomen wie Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen oder Schizophrenie werden jedoch noch immer tabuisiert.

Die Psychiaterin appelliert an die Politik ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen um rasche Interventionen und kürzere Wartezeiten auf Behandlungen zu ermöglichen. Vor allem aber muss in Prävention investiert werden, um Betroffenen rasch und effizient helfen zu können. Früherkennung muss bei Kindern und Jugendlichen und damit in Schule und Familie beginnen und auch in der Arbeitswelt sollte man zunehmend mehr Focus auf die Erhaltung der psychischen Gesundheit legen. „Vor allem aber müssen wir einen gesellschaftlichen Diskurs darüber beginnen, warum so viele Menschen so unglücklich und überfordert sind, obwohl es uns allen doch scheinbar so gut geht.“