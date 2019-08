Marketingtrends 2019

Werbegeschenke mit hoher Akzeptanz

Doch auch ein wahrer Klassiker ist dazu in der Lage, seine Rolle weiter zu behaupten. Werbegeschenke sind bis heute jene Form der Werbung, die bei den Verbrauchern auf die größte Akzeptanz trifft. Mehr als 95 Prozent der Menschen in Österreich haben selbst Werbegeschenke zuhause und nutzen diese hin und wieder. So kann von einer fast spielerischen Form gesprochen werden, um die Menschen mit den verschiedenen Produkten in Kontakt zu bringen. Das Logo eines Anbieters, das nun plötzlich im Alltag präsent ist, prägt sich mit der Zeit immer besser ein und stellt damit eher auf der unterbewussten Ebene eine positive Bewertung her.



Doch auch auf diesem Feld müssen sich Firmen in diesen Tagen große Mühe geben, um noch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Dies liegt daran, dass die Produktion an Werbegeschenken in den vergangenen Jahren stets wuchs. Einstige Besonderheiten wurden heute schon oft von den Verbrauchern wahrgenommen und sind damit nicht mehr dazu in der Lage, für einen Aha-Moment zu sorgen. So reicht es meist nicht aus, noch einen weiteren Kugelschreiber drucken zu lassen, um die Menschen auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Wir als Verbraucher verbinden mit der Übergabe jedoch bis heute eine gewisse Wertschätzung, die sich wohl auch in der Akzeptanz niederschlägt, wie sie diese Form der Werbung an den Tag legt.