Größtes Oldtimer-Treffen am Wochenende in Wien

Am Samstag treffen die ersten Teilnehmer ab 8:30 Uhr im Fahrerlager beim Rathaus ein, um 11:01 Uhr startet die Rallye. Die erste Etappe führt in den Wienerwald, über die Höhenstraße. Neben dem eindrucksvollen Blick auf Wien und dem echten Fahrerlebnis mit vielen Kurven, gibt es Wertungsprüfungen mit selbstgewählten Sollzeiten und Passierkontrollen. Durch die ehemalige Wiener Vorstadt geht es zurück durch die Heurigengegend, vorbei an der alten Donau in die Donaustadt.