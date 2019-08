WhatsApp-Bezahldienst für Indonesien geplant

Der Facebook-Nachrichtendienst WhatsAPP ist Insidern zufolge in Gesprächen, um in Indonesien einen mobilen Bezahldienst anzubieten. Indonesien könnte das zweite Land werden, in dem WhatsApp einen solchen Dienst einführt. In Indien, dem größten Markt für den Messenger-Dienst nach Nutzern, verzögert sich allerdings die Zulassung.