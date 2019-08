Explosionsartige Verpuffung führte zu Großeinsatz

Nach einer Explosion in einem Metall verarbeitenden Betrieb im oststeirischen Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) haben rund 65 Feuerwehrleute die Flammen in der Nacht auf Dienstag gelöscht. Ein Stahlrahmen für einen Lkw-Aufbau wurde in ein rund 450 Grad Celsius heißes Zinkbad gelassen, hieß es seitens der Polizei. Flüssigkeitsrückstände führten dabei zur explosionsartigen Verpuffung.