Deutscher Turnschuh-Retter erobert soziale Medien

Sein Konzept kommt so gut an, dass er mittlerweile Aufträge aus ganz Europa bekommt. Nicht nur ein Beitrag zur Nachhaltigkeit wird von dem Deutschen hier geleistet - er verhilft seinen Kunden auch dazu, die absoluten Lieblingssneakers weiterhin tragen zu können. Am häufigsten repariert er die Sohlen. Grenzen gibt es offenbar aber keine, denn Hagen scheint fast jeden Turnschuh wieder hinzubekommen, wenn man sich die Bilder auf seiner Facebookseite ansieht. City4U zeigt euch einige Beispiele: