„Greedfall“: Neue Einblicke ins Barock-Rollenspiel

In einem neuen Trailer zu seinem bereits am 10. September für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Rollenspiel „Greedfall“ zeigt Entwickler Spider Studios, welche Bedeutung den virtuellen Begleitern des Hauptcharakters zuteilwird. Diese bringen demnach nicht nur einzigartige Fähigkeiten mit sich, sondern auch persönliche Quests.