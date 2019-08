Brieftaschendiebe in Supermärkten auf Tour

Die Unbekannten haben Montagnachmittag in Arnoldstein, Villach, Pörtschach sowie in Krumpendorf in Kaufhäusern mehrerere Brieftaschen aus Einkaufswägen gestohlen. Die derzeitige Schadenssumme ist nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet daher um Hinweise.