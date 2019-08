Taxifahrer übersah junge Frau auf Schutzweg

Gegen 18 Uhr passierte der Unfall: Der Taxifahrer ist in der Nähe des Markatplatzes unterwegs gewesen, als er die junge Frau übersah, die gerade den Schutzweg überquerte. Die 21-Jährige wurde gegen die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Durch den harten Aufprall verletzte sich die junge Frau am Becken und an der Schulter. Von der Rettung wurde sie ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.