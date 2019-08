Unwetter: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Sowohl in Ober- als auch in Mittel- und Unterkärnten kam es am Montagabend zu kurzen, aber zum Teil auch sehr heftigen Unwettern mit Starkregen und heftigen Windböen. So mussten nicht nur Feuerwehren, sondern auch die Monteure der Kärnten Netz GmbH ausrücken. In Sankt Veit und Liebenfels verursachten die Gewitter kurzzeitige Stromausfälle.