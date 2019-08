Maskierter Mann teilt Fernseher vor Häusern aus

Normalerweise bedeutet es nichts Gutes, wenn ein fremder, maskierter Mensch mitten in der Nacht auf ihrem Grundstück herumschleicht. Im US-Bundesstaat Virginia kam es diesmal jedoch anders: Ein Mann, verkleidet als Fernseher, teilte in der Nacht in einer Nachbarschaft zahlreiche alte Röhrenfernseher aus. Jeden der 50 Stück platzierte es säuberlich vor der Tür oder der Veranda. Die Polizei geht von deinem Streich aus, die Bewohner nehmen es mit Humor. City4U hat bei der Polizei nachgefragt, ob es einen bizarren Fall dieser Art auch in Wien gegeben hat.