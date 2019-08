100 Sportler in Liefering bei „Ninja400“

„Wir wollen die Begeisterung für Sport und Bewegung in der Bevölkerung verankern. Bei diesem Bewerb wurden Höchstleistungen mit Spiel und Spaß für die ganze Familie kombiniert: Es freut mich sehr, dass wir damit offensichtlich vielen Menschen auf unserer Anlage am Salzachsee eine Freude bereiten könnten“, zieht Vizebürgermeister Bernhard Auinger eine erste Bilanz.



Ausgetragen wurde „Ninja400“ als Einzel- und Teambewerb. Die Hindernisse wie Hangelleiter, SlackRack, Boulderwand und Wassergraben erforderten sowohl Kraft als auch Geschicklichkeit - und natürlich Ausdauer. Als bestes Team setzte sich die gemischte Vierergruppe um die junge Kletterin Celina Schoibl durch. „Ninja400 war das absolute Highlight des heurigen SportTestival-Jahres. Herzlichen Dank an alle Partner*innen, die das ganze Spektakel erst möglich gemacht haben. Es war ein Fest für alle Altersgruppen“, freute sich Organisator Klemens Kronsteiner, Sportstättenkoordinator der Stadt, über die Premiere.



Veranstaltet wurde Ninja400 von der Stadt (Sport, städtische Betriebe, Jugendbüro und Streusalz) in Kooperation mit Outworx, Verein Spektrum, Leichtathletik Team Salzburg und Bistro Oliveto.