Kühe sind keine Streicheltiere

Die Vorfälle häufen sich: Eine Wanderin (mit Hund) wurde in Dienten von einer Kuh attackiert, ein Pärchen stürzte in Hüttschlag aus Angst vor einer Kuhherde und jetzt der Vorfall in Großarl. Trotz aller Warnungen und Regeln für den richtigen Umgang mit Kühen auf der Alm verhalten sich viele Wanderer nicht richtig.