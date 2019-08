Für den Darm Hände weg von süßen Leckereien!

Eine Zuckersteuer klingt im ersten Moment vielleicht verrückt, ist jedoch in Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder Irland bereits Realität. Herbert Tilg, Direktor für Innere Medizin I der Innsbrucker Universitätsklinik, verlangt so eine Regelung dringend auch in Österreich: „Die Politik ist gefordert, Maßnahmen zu setzen. Sie muss endlich den Mut haben, gewisse Dinge zu reglementieren.“ Der Experte meint sogar, dass Österreich in dieser Hinsicht „völlig unterentwickelt“ sei. Warum hat er es so auf Zucker abgesehen?