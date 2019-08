Grozurek-Tor zu wenig: Karlsruhe verliert in Kiel

Ein sehenswertes Tor von Lukas Grozurek (17.) war am Sonntagnachmittag für Karlsruhe zu wenig. Der KSC verlor am Ende bei Holstein Kiel 1:2 (1:1) und kassierte damit nach zuvor zwei Siegen in der dritten Runde der 2. deutschen Fußball-Bundesliga die erste Niederlage.