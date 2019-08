Nach Rettung aus Seerosen: Anrainer unter Schock

Noch unter Schock stehen die Pensionsbetreiber und Nachbarn am Ossiacher See, wo am Freitag beinahe eine Schwimmerin ertrunken wäre. Die 75-Jährige hatte sich - wie berichtet - in Seerosen verfangen und war nicht mehr in der Lage, ans rettende Ufer zu schwimmen. Ein Wiener Urlaubsgast (63) rettete ihr das Leben.