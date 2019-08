Die Fahndung nach den drei Räubern, die am Marienfeiertag eine Juwelierfamilie in deren Haus in Koppl bei Salzburg überfallen haben, ist noch voll in Gang. Von den Flüchtigen fehlte nach wie vor jede Spur. Bekannt ist nur, dass die drei zwischen 1,75 bis 1,85 Meter groß sein sollen. Einer sei schlank, der zweite korpulent und der dritte muskulös.