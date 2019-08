Koller: Schwerer Radsturz und Schulterverletzung

Titelverteidiger FC Basel wird im Spiel der ersten Schweizer Cuprunde am (heutigen) Samstag bei Pully Football nicht von Cheftrainer Marcel Koller betreut werden. Der 58-jährige Ex-ÖFB-Teamchef stürzte am Freitag mit dem Rad schwer und verletzte sich an der Schulter, wie der Klub mitteilte.