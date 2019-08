Das letzte Aufflackern der blauen Racke

Gab es in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Österreich allein in der Steiermark noch fast 300 Brutpaare, ist der Bestand heutzutage auf ein winziges Restvorkommen von vier bis sechs Vögeln im Südosten des Bundeslandes zusammengeschmolzen. Die Anzahl der Brutpaare ist stark rückläufig. 2018 war das erste Jahr ohne Brut. „Nachdem im Jahr 2018 erstmals keine Blauracke mehr in Österreich brütete, ist es erfreulich, dass heuer ein Brutpaar zwei Jungvögel großgezogen hat“, meldet Andreas Tiefenbach, der die Jungvögel am 1. August entdeckte. „So besteht doch noch ein Funken Hoffnung, dass das letzte Stündchen für die Blauracke in Österreich noch nicht geschlagen hat.“ Zu großer Optimismus ist jedoch fehl am Platz. Nach Angaben der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich ist die Blauracke der seltenste Brutvogel Österreichs. Womöglich handelt es sich um die letzte heimische Brut.