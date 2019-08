Velden: Versperrtes E-Bike gestohlen

In der Nacht auf Freitag wurde in Velden auf einem öffentlichen Parkplatz ein versperrtes E-Bike gestohlen. Unbekannte Täter stahlen ein E-Bike der Marke Merida, Type eBIG.NINE im Wert von mehreren tausend Euro. Das Rad war auf einem öffentlichen Parkplatz in Velden versperrt abgestellt.