Bub (2) von Theaterkanone schwer verletzt

Dramatischer Unfall in Deutschland: Ein Zweijähriger wurde in Bayern durch plötzlich zündendes Schwarzpulver in einer Theaterkanone schwer verletzt. Das Kind blickte nach einer Kindervorstellung in die Schwarzpulverkanone, als es zur Explosion kam, wie die Polizei in Regensburg am Donnerstag mitteilte. Die Mutter des Kindes wurde leicht verletzt, der Vater erlitt einen Schock.