Es geht um die Zukunft des Fußball-Business

Die „Future of Football Business“-Veranstaltung am 12. September in Graz (Messe) ist die größte Konferenz ihrer Art in ganz Mittel- und Südeuropa. Mehr als 40 Speaker gehen auf die Bühne, mehr als 20 Fußballklubs aus ganz Europa sind dabei – von Sevilla über Chelsea, Bayern München bis hin zu Legia Warschau. Gäste aus 20 Nationen (von Spanien bis Litauen) haben sich bereits angesagt.