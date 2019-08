Fix! Samassekou kehrt Salzburg den Rücken

„Ich möchte Salzburg für die unvergessenen Momente danken, die ich erlebt habe. Wir haben gewonnen, tolle Spiele in der Liga und in Europa absolviert, wurden von großartigen Fans unterstützt. Ich möchte ihnen ebenso danken wie dem Klub und meinen Teamkollegen. Ich habe so eine tolle Zeit mit euch allen verbracht und werde sie nie vergessen. Vielen Dank.“