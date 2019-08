Will Neymar aus Angst um die Karriere weg von PSG?

Bei Barca besser aufgehoben?

Folglich wäre Neymar, so der Schluss, in Spaniens La Liga besser aufgehoben. Der dort weniger physisch zelebrierte Fußball käme dem Edelzangler eher zupass, heißt es. Ob sich PSG in der laufenden Transferposse davon beeindrucken und Neymar zurück zum FC Barcelona ziehen lässt?